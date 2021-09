Schopfheim Hilfe auch in schwieriger Coronazeit

Auch das Angebot an die Schützlinge, deren Wohl sich das AKI-Team verschrieben hat, litt gewaltig. Das so beliebte „Frauenfrühstück“, bei dem alle vier Wochen eine stattliche Teilnehmerrunde zu Diskussionen und Informationen zusammenkam, fiel ebenso aus wie eines der Highlights im Programm, die kulinarische Offenbarung „Wie schmeckt’s bei Euch?“, bei der versierte Hobbyköche gegen Spenden 40 bis 60 Essen aus ihrer Heimat auf den Tisch des Hauses zauberten oder das Pendant unter dem Titel „So schmeckt’s bei uns“, das unter anderem mit „Maultaschen, Ziebelewaie oder Lebkuchen“ punkten konnte. Ausfallen mussten die einmal pro Woche angebotene „Kinderbetreuung“, „Spiele- und Konversationsnachmittage“ sowie zahlreiche andere Projekte, die nur „präsent“ möglich gewesen wären.

„Wir brauchen dringend Unterstützung“

Obwohl Deutschstunden unter gewissen Umständen auch „online“ angeboten und auch „verhältnismäßig oft durchgeführt“ wurden, waren Maßnahmen zur Vorbereitung eines Schulabschlusses nicht ganz einfach zu realisieren. Mittlerweile aber finde zumindest der Deutschunterricht „wieder in Präsenz“ statt. Aktuell nehmen daran auch durchschnittlich vier bis fünf Migranten teil. Aber auch da gilt, was Michael Straub immer wieder betont: „Wir brauchen dringend Unterstützung und hoffen, dass sich wieder Leute finden, die bei uns mitmachen. Ausgebildete Lehrer müssen das nicht sein.“ Auch wenn ein paar erfreuliche Momente wie etwa die sehr gute Teilnahme an einer Stadtführung für neue Bewohner in Fahrnau zu notieren waren: Es sei eine harte Zeit gewesen, die nun hoffentlich hinter der Gruppe liegt, die es mit Menschen zu tun bekam, die nicht nur durch ihre Flucht am Limit herumkrebsten.

„Die Leute waren wegen Corona zusätzlich schwer geschockt“, sagte Sabine Schmelzer. Michael Straub stellte fest: „Sie zogen sich noch weit mehr zurück als das normalerweise der Fall ist.“ Trotzdem oder gerade deshalb wurde inzwischen wieder die unterrichtsbegleitende Unterstützung in Schopfheims Schulen wieder aufgenommen. Man helfe bei der Arbeitsplatzbeschaffung, verteile Obst- und Essenspakete sowie Basteltüten oder Spenden der Supermärkte sowohl in der Unterkunft am Dammweg als auch überall dort, wo dem AKI bekannte Familien wohnen, ergänzen Petra Imbery und Sabine Schmelzer, die auch bei „Schopfheim hilft“ im Einsatz ist. Wichtig sei, mit solchen Aktionen zu signalisieren: „Wir denken an euch. Wir helfen euch.“ Das komme bei den meisten gut an. Es schaffe nicht zuletzt auch Vertrauen, wenn es ums Thema „Impfen“ geht, das von vielen der Schutz- und Hilfsbedürftigen mit gemischten Gefühlen aufgenommen werde. Es komme allerdings aufs Herkunftsland an.

Gemischte Gefühle beim Impfen

Während Syrer und Afghanen dem Impfen positiv gegenüberstehen, fehle es Menschen aus den korrupten schwarzafrikanischen Ländern schlicht am nötigen Vertrauen.

„Es gibt Vorurteile. Und die sind einfach nicht wegzubekommen“, hieß es. Aber es gebe auch den einen oder anderen Hoffnungsschimmer.

„Bei einer Impfaktion der Stadt in der Fahrnauer Unterkunft lag die Quote bei rund 70 Prozent, weit entfernt allerdings von der, die das mobile Impfteam in Wiechs zu verzeichnen hatte. Unterm Strich freut sich der AKI auf kreatives „Spielen, Basteln, Malen und Reden“ mit Kindern und Erwachsenen gleichermaßen.

Viele Menschen, „lernbegierige, junge wie ältere, Geflüchtete, Migranten und Zugezogene“ freuen sich über alle neuen Kontakte, die bei unterschiedlichen Treffs (www.integration-schopfheim.de oder WhatsApp 0176 55193435 und natürlich in den Räumen des AK in der Austraße 7) geknüpft werden können.

Der Fokus aber wird auf die Werbung neuer Mitglieder (Jahresbeitrag 20 Euro) und vor allem auf die Gewinnung neuer Helfer gelegt. Und auf die „Interkulturelle Woche (wir berichteten an dieser Stelle ausführlich), die am kommenden Donnerstag, 30. September, mit dem Podiumsgespräch „Schopfheim und Integration“ im evangelischen Gemeindehaus mit der Landrätin Marion Dammann, mit Bürgermeister Dirk Harscher und Vertretern von Schulen, Integrationsmanagement und Arbeitgebern zu Ende gehen wird.