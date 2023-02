Schopfheim Hilfe beim Ankommen und Einleben

Eine ganz tolle Aktion sei auch die Spende von 100 Paar Tennisschuhen durch eine Firma gewesen. Für Menschen, die alles zurücklassen mussten, genau das Richtige. Kinderspielzeug sei in Schopfheim ebenfalls reichlich gespendet worden und es sei schön zu beobachten, wie die Kinderaugen strahlen, berichten beide AKI-Mitarbeiter. Von Geschäften seien viele schöne Sachen für Geflüchtete abgegeben worden, anerkennt Ehlers, darunter auch Schulranzen.

Gute Vernetzung der sozialen Akteure

In diesem Zusammenhang betont Schmelzer noch einmal die gute Vernetzung der sozialen Akteure in Schopfheim. Die Caritas beispielsweise wisse genau, wo die bedürftigen Menschen wohnen, bei denen die Spenden bestens ankommen. Kinderbetreuer und Erzieher, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten stünden parat, wenn es um die gute Sache gehe. Selbst Schüler und Konfirmanden setzten sich für die Flüchtlingssache ein. Ein gut gemeintes Gymnastik-Angebot sei im letzten Jahr noch verfrüht gewesen. „Aber jetzt hat eine ukrainische Frau gefragt, ob sie irgendwo einen Pilates-Kurs anbieten kann“, berichtet Schmelzer. Nun sucht der Arbeitskreis nach geeigneten Räumen.

Das Café Miteinander im evangelischen Gemeindehaus soll in diesem Jahr zur festen monatlichen Einrichtung werden. Eines sei schon jetzt klar: Wenn Geflüchtete im leer gezogenen Markus-Pflüger-Heim untergebracht würden, „brauchen wir noch mehr Spenden und Unterstützung“. In diesem Zusammenhang weist AKI auf das internationale Kochbuch hin, das noch immer bei Regio-Buch, Bürobedarf März und natürlich in den Vereinsräumen in der Austraße 7 an jedem Samstagvormittag erhältlich ist. Darüber hinaus sind jederzeit neue Mitstreiter beim AKI willkommen.

Der erste Kontakt sollte über die Homepage laufen: www.aki-schopfheim.de.

Serie

