Schopfheim Hilfsgüter für Erdbeben-Opfer in der Türkei

Die Leute, die bisher großzügig gespendet haben, überzeugt die kritische Haltung des Geschäftsmannes, der als Baby im Alter von sechs Monaten nach Deutschland kam. „Ich werde in zwei Wochen selbst dorthin fliegen“, kündigt er an. „Ich will genau sehen, wohin unsere Spenden gehen.“ Er weiß, dass die Gefahr bestehen könnte, dass Hilfen und Gelder versickern könnten – deshalb bei allem Vertrauen auch noch Kontrolle.

Sein besonderer Dank gilt den fleißigen Damen des Vereins, die kräftig mitangepackt haben, um Spendensachen zu sortieren und zu palettieren.

Gemeinde plant weitere Spendenaktionen

Korkmaz erläutert kurz am Rande, dass die alevitische Glaubensgemeinschaft mehr als andere islamische Strömungen tolerant und humanistisch geprägt ist: „In unserem Gebetsraum beten Frauen und Männer gemeinsam.“

Es sind auch die Frauen, die weitere Spendenaktionen für die Erdbeben-Opfer vorbereiten. Zum Beispiel bei einer Back-Aktion am Rewe-Stand am 25. Februar und bei einem Abendessen in den Vereinsräumlichkeiten an der Hauptstraße 127 in Schopfheim am 26. Februar. Ab 15 Uhr werden dort Döner verkauft, zum Mitnehmen oder zum Essen vor Ort.

Der Schopfheimer weiß, dass seine Hilfe derzeit mit anderen Spendenaktionen konkurriert. Wichtig sei aber, dass Mitgefühl gezeigt werde und einen das aktuelle Leid nicht kalt lässt. Er schließt seinen Spendenaufruf mit dem glaubwürdigen Anspruch, dass jeder Cent vor Ort ankommt: „Was ich verspreche, das halte ich auch.“