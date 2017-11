Schopfheim „Hinkommen, auspacken, anfangen“

Von Petra Martin

Ein unauffälliger Alukoffer steht da auf dem Asphalt und wartet aufs Verladen. Doch die Zargesbox hat es in sich: In dem 23 Kilo schweren Behältnis befindet sich Instrumentarium für die Verbrennungschirurgie. Der Alukoffer ist weiter herumgekommen als manch ein Mensch.

Schopfheim. „Der ist schon mehrmals um die Welt gereist“, bekräftigen Marianne und Günter Zabel. Jetzt ist der Koffer - mal wieder - aus Bolivien zurückgekehrt.

Die Alubox hatten der plastische Chirurg und die OP-Schwester nämlich bei ihrem jüngsten Interplast-Einsatz dabei: Zum sechsten Mal war ein Team der Sektion Schopfheim in dem südamerikanischen Land tätig. In Cochabamba operierte die medizinisch hoch spezialisierte Truppe 14 Tage lang - ehrenamtlich - von morgens bis abends. „Nur einmal haben wir den Sonnenuntergang sehen können“, berichtet Günter Zabel über die arbeitsreiche Zeit in der Klinik für brandverletzte Kinder.

Diesmal gab es beim Interplast-Team keine Krankheitsfälle; auch die Koffer blieben nicht irgendwo auf der Strecke hängen, und die hygienischen Verhältnisse waren auch passabel. Kurzum: „Es war der beste Einsatz, den wir in Bolivien hatten“, so Günter Zabel. Die Philosophie von Interplast, sich längerfristig um Projekte zu kümmern anstelle von Mal-hier-mal-da-Einsätzen ging auf: „Die Eingewöhnungszeit war extrem kurz. Man kennt alle Leute“, schilderte Günter Zabel das Ankunftsszenario vor Ort.

Schon die gut vernetzten Rotarier erwiesen sich als kompetente Partner, die als Willkommens- und Abschiedskomittee zur Stelle waren und halfen, wann immer das Team etwas benötigte. So konnten sich die Interplast-Leute voll auf ihre schwierige Arbeit am OP-Tisch konzentrieren.

„Hinkommen, auspacken, anfangen“ - lange herumgefackelt wird vor Einsatzbeginn tatsächlich nicht. Zahlreiche Operationen an schwerstbrandverletzten Kindern, manche nur ein Jahr alt, waren durchzustehen; einige der Operationen dauerten bis zu fünf Stunden - weshalb sich auch die Frage nach der Zahl der Eingriffe erübrigt.

Neue Patienten wurden behandelt beziehungsweise Folgeeingriffe an schon operierten Kindern vorgenommen. Während der dortige Chirurg Oscar Romero die „frischen Fälle“ übernahm, schulterte das Interplast-Team die Rekonstruktionen. Bilden sich Narben auf glatter Hautoberfläche, handele es sich um ein kosmetisches Problem, erläutert Chirurg Günter Zabel.

Sind aber die Gelenke betroffen, entstehen funktionelle Einschränkungen, etwa wenn sich ein Kind die Hände verbrennt und die Finger gekrümmt sind. Viele Kinder, die heißes Wasser abbekommen, haben Verletzungen vom Kopf herunter; manchmal ist das Kinn am Brustkorb angewachsen.

Den Anblick schwerstbrandverletzter Kinder kennt das erfahrene Team. „Doch spurlos geht das auch an uns nicht vorbei“, unterstreicht Marianne Zabel. Zumal das Team nicht erfahre, ob die Brandverletzungen aufgrund eines Unglücks entstanden sind, etwa beim Kochen über offenem Feuer, oder eine Bestrafung der Kinder durch ihre Eltern vorliegt.

In Deutschland würde in solchen Verdachtsfällen die Polizei informiert werden und die Staatsanwaltschaft ermitteln; in Bolivien gehen die Menschen anders damit um. Gehört haben die Zabels auch von obskuren Wunderheilern, die, sogar politisch unterstützt, Patientinnen etwa überm offenen Feuer behandeln.

Der bolivianische Chirurg Oscar Romero indes hat eine Nachsorgeeinrichtung gegründet, in der junge Patienten, darunter auch Waisenkinder, nach der Operation gepflegt werden. Romero, der nun aus den Diensten der Klinik ausscheidet, wolle sich eine eigene Verbrennungsmedizin aufbauen, berichten die Zabels, die mit ihrer Tochter Deborah in Bolivien waren.

Besonders beeindruckt waren die Interplast-Leute indes von einem Team älterer Damen, die sich um die kleinen Patienten kümmerten, sie pflegten und fütterten, ihnen vorlasen und die Haare wuschen, sie eincremten - die Besuchszeit für Eltern ist auf eine kurze Zeit am Tag beschränkt.

Das Interplast-Team, auf das gleich nach der Ankunft am Einsatzort eine Pressekonferenz wartete, wurde zum Abschied mit Urkunden überhäuft; auch ein geselliger Abend mit Volkstänzen fand statt. Eigentlich ein Abschied: Denn auch die Zabels, nun auch mal den Ruhestand im Hinterkopf habend, absolvierten ihren letzten Einsatz in Bolivien. Seit bald 30 Jahren sind sie ehrenamtlich unterwegs; seit 20 Jahren besteht die Schopfheimer Sektion von Interplast.

Und der scheinbar unauffällige Alukoffer mit den Instrumenten für die Verbrennungschirurgie? Derzeit ist es noch offen, ob ihn Marianne und Günter Zabel noch bei einem weiteren Einsatz zum Flughafen bringen werden.

Vom 9. bis 20. Oktober fand der sechste Interplast-Einsatz der Sektion Schopfheim in Bolivien, eines der ärmsten Länder der Erde, mit neun Mitwirkenden statt. Mit von der Partie waren Marianne und Günter Zabel sowie deren Tochter Deborah, zudem Professor Stefan Loff vom Olga-Hospital in Stuttgart und dessen Frau, Kinderchirurgin Ronja Herr vom Eli in Lörrach sowie Anästhesisten und die in der Schweiz arbeitende Anästhesieschwester Roswitha Seger-West.

Künftige Bolivien-Einsätze wird Professor Stefan Loff als Nachfolger von Günter Zabel übernehmen. Der Einsatz in Cochabamba war bereits der dritte Loffs vor Ort.

Das Interplast-Team bringt alles, was für die Operationen benötigt wird, selber zum Einsatzort mit - vom Tupfer bis zum Tubus, vom Schlafmittel bis zum Skalpell. Wer die Arbeit unterstützen will, kann spenden. Die Bankverbindung von Interplast Germany, Sektion Schopfheim, lautet: Sparkasse Wiesental, IBAN: DE85 68351 557 0003 197779. BIC: SOLADES1FSH.