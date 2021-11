Schopfheim Hinter jedem Türchen eine Überraschung

Es ist eine bunte Vielfalt, die vor allem ältere Besucher an ihre Jugendzeit erinnern dürfte, in der die oft handgemalten, ab 1920 auch serienmäßig gedruckten Türchenkalender noch eine viel größere Bedeutung hatten als heute, wo Türchen an Adventskalendern auf Handys oder Tablets durch Antippen geöffnet werden können und täglich kleine Preise zu gewinnen sind.

Ulla Schmids Sammlung dokumentiert eindrucksvoll die Geschichte des Adventskalenders, die nachweislich 1851 begann, als Elise Averdick in ihrem Kinderbuch die Adventszeit in einer Geschichte beschrieb, aus der Eltern ihren Kindern jeden Tag eine neue Passage vorlasen.

Die Besucher dürfen den ersten gedruckten Adventskalender bestaunen, eine Weihnachtsuhr, der solche Kalender erst richtig populär machte, und sie erfahren, dass 1908 ein Weihnachtskalender mit gedruckten Bildern aus dem Land des Christkinds zum Ausschneiden erschien.

Als „Christkindleins Haus“ ging dann der erste gedruckte Türchenkalender in die Geschichte ein, ehe ein düsteres Kapitel begann: „Anfang der 40er-Jahre wurde ein Druckverbot ausgesprochen, und zwei Jahre später gaben die Nazis einen Pseudo-Adventskalender mit ideologisch gefärbten Liedern, Bildern und Geschichten heraus, um mit einschlägiger Propaganda schon auf Kinder erzieherisch einzuwirken“, berichtete Ulla K. Schmid.

Ab den 50er-Jahren gingen Kalender in unterschiedlichsten Formen und Farben aber wieder in Serie. Es erschienen solche zum Füllen, zum Abreißen, als Strich-, Zieh-, Szenen-, Kompositions-, Rubbel- oder Buchkalender und bald auch die begehbaren Kalender in Schaufenstergröße unter anderem auch in ganzen Straßenvierteln. Und es gab auch – ein aktuelles Beispiel war laut Ulla Schmid der „Hirtenhaus-Adventskalender“ in Schopfheim im Jahr 2003 gewesen – Kalender als reale Hausfassade.

Ein Besuch im Museum zu den bekannten Öffnungszeiten lohnt sich auf alle Fälle für alle Generationen. Vor allem Älteren dürften die Herzen aufgehen, wenn sie in Erinnerungen an Zeiten schwelgen können, als der Nikolaus nochzu Besuch kam und nach dem Öffnen des letzten Kalendertürchens ein Glöckchen bimmelte und die Eltern aus dem bis dahin verschlossenen Wohnzimmer verkündeten: „Kommt rein, das Christkind war da.“