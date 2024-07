Ein 53-jähriger Motorroller-Fahrer ist am Donnerstag gegen 15.25 Uhr auf der Bundesstraße 518 gestürzt. Laut Polizei war er auf der Bundesstraße von Wehr kommend in Richtung Schopfheim unterwegs, als in Höhe der Einmündung zur Oberdorfstraße das Hinterrad des Motorrollers blockiert haben soll. Der Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Am Motorroller entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.