Schopfheim Hitziges Festgeschehen am Hexenheim

Kalorienreiches Ensemble

Beim Hexenzinken Gündenhausen schmurgeln die Hendl nicht in der Pfanne, sondern an großen Grills wie man das von den mobilen Hähnchengrills her kennt. Das Güggelifest ist eines der besucherstärksten und beliebtesten Feste in Schopfheim. „Unsere Besucher reisen aus dem gesamten Landkreis an, aber auch aus der Schweiz“, sagt Jenny Post, Jugendleiterin bei den Zinken.

Schon zum Auftakt des dreitägigen Festes am Samstag war der Besuch außerordentlich gut. Alt und Jung strömte in das Festzelt, um sich das schmackhafte Fast Food, das zusammen mit Pommes frites eine kalorienreiches Ensemble bildet, zu genießen. Am Sonntag wurde das Essen und Trinken von „Schaffi’s Schüüre-Musikante“ untermalt, für Montagabend sind „D’Knaschtbrüeder“ angekündigt. Am Montagvormittag kommen die Handwerker, um sich das Grillgut abzuholen oder um die Mittagspause im Festzelt zu verbringen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Bar ins Festzelt verlegt wurde, direkt neben die Getränkeausgabe.