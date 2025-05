Schopfheim: Hochwasserschutz hat viele Facetten

Foto: Gudrun Gehr

Keine Monotonie aufkommen lassen

„Wichtig ist es, im und am Gewässer keine Monotonie aufkommen zu lassen“, erklärte Schmidt. Die Insel innerhalb des rund 5000 Quadratmeter großen Areals ist kaum vom Japanknöterich bewachsen, was eine gewässerökologische Aufwertung bedeute. „Auch Hochwasser hat seine positiven Seiten bei der Entwicklung einer wichtigen Gewässerdynamik“, sagte der Umweltplaner. Wesentlich sei der Biotopverbund. Betrachtet werden müsse die Strecke von Neuenweg bis zur Flussmündung in Basel. Nur punktuelle Aufwertungen seien sinnlos.

Neophyten bekämpfen

An einer weiteren Station im südlichen Teil des Gewanns „Steinen“ in Höhe der Löwenzahlhalle war in der Kleinen Wiese eine hochwasserrelevante geschaffene Insel zu sehen. Zum Bachlauf wurde ein Seitenkanal installiert und mit einem Nebengewässer strukturell verändert. Das Nebengewässer dient als Warmwasserbereich für Fischbrutgewässer. Die „Fischfauna“ wird insoweit mit einem Rücklauf gestärkt. Auch dort gelte es, die Neophyten zu bekämpfen. Die einzige Chance dazu sei, eine wirksame Wurzelkonkurrenz sowie eine Weidenspreitlage, eine Uferböschung aus lebendigem Material, zu schaffen und zu beschatten.

Nadelöhr bei Hochwasser

Wo der natürliche Bewuchs fehlt, auch wegen der Verdrängung durch Neophyten, seien Hochwasserschäden häufiger zu sehen. Die Wurzeln des Japanknöterichs griffen rund sechs Meter tief und entwickelten bis zu 15 Atü Überdruck zur Überwindung von Hindernissen. In der dahinter gelegenen Wiese mit rund vier Hektar Fläche plant man die Ansiedelung von seltenen Braunkehlchen.