Schopfheim Hochzeitstag mit vier oder fünf Zweiern

Manchmal heiraten auch Auswärtige in der Markgrafenstadt. „Ende Jahr hatten wir ein Paar, das in Berlin wohnt und bei uns geheiratet hat, weil die Braut in Schopfheim aufgewachsen ist“, nennt Fabienne Haumesser ein Beispiel.

In Schopfheim gibt es zwei Trauräume: eines im Rathaus und das andere im Museum – der so genannte Roggenbachsaal.

Bei einer Trauung im Saal sind 100 Euro Gebühren fällig. Im Freien heiraten können Paare auch auf dem Hohen Flum. Das kostet aber 550 Euro. „Eine Heirat war dort mal geplant“, sagt Fabienne Haumesser. Dann sei aber so schlechtes Wetter gewesen, dass die Hochzeitsgesellschaft in den Trausaal von Maulburg ausgewichen sei, so die 29-Jährige weiter. „Das Problem dort ist, dass es keine Ausweichmöglichkeit gibt.“