Schopfheim: Hölzerne Schmuckstücke

Kreativ und gekonnt

So sieht das auch Michael Artemenko, der auf jeden Fall als Geselle bei seinem Ausbildungsbetrieb weiterarbeiten und handwerkliche Erfahrungen sammeln möchte. Für ihn ist das Arbeiten als Schreiner ein schöner Beruf, allerdings baue man viel zu selten wirklich schöne Möbel. Stattdessen sei man viel als Bauschreiner auf Baustellen statt in der Werkstatt. Aber: Auch das mache ihm Spaß.

Ramona Kuttler hinter ihrem Gesellstück mit gekonnt eingearbeiteten Kuhkopfintarsien Foto: Holger Schlicht

Nebenan hat Lionel Spörri einen massiven Schreibtisch aus Nussbaumholz gebaut. Er weiß allerdings noch nicht so genau, ob er später einmal als Schreinergeselle arbeiten will. Zuerst einmal möchte er auf Reisen gehen – dann sieht man weiter. Ramona Kuttler aus Wembach wiederum möchte auf jeden Fall als Schreinerin weiterarbeiten. Gelernt hat sie bei der Schreinerei Dietsche in Wembach, würde aber nun zum Betrieb Leisinger in Sallneck wechseln. Der sei zwar eher eine Zimmererfirma, habe aber eine kleine Schreinerwerkstatt integriert, in der sie dann arbeiten würde. Außerdem sei sie auch an der Zimmererarbeit interessiert. Den Schreibtisch hat sie als Gesellenstück gebaut, weil sie gerade einen neuen gebraucht hat, erzählt sie; dass sie an der Seite des Tisches gekonnt einen Kuhkopf eingelassen habe, rühre daher, dass sie selbst mit Kühen aufgewachsen sei.