Schopfheim: Hoffest lockt jede Menge Besucher an

Tiere und Treibhäuser

Wohl jede Ecke war in den Nachmittagsstunden bevölkert. Die Gäste konnten sich überall umsehen, die Tiere besuchen, einen Blick in die Treibhäuser werfen, die zahlreichen Stände inspizieren, sich mit dem Aquarell-Hofkalender eindecken, sich in der liebevoll dekorierten Festwirtschaft stärken, einer Band lauschen und den Kindern beim Spielen zuschauen.

Zur Nachfrage, was denn ein Renner unter dem breiten Obst- und Gemüseangebot des Hofes sei, sagte Leonie Dantona: „Unsere Karotten“. Die gingen immer weg wie warme Semmeln. Äußerlich das typische Bioprodukt, gewachsen wie Wind und Wetter es bestimmten, liege es auch an der besonderen Süße.