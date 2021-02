Schopfheim Hoffnungszeichen inschwierigen Zeiten

Schopfheim (os). „Wir denken an euch, denn zusammen sind wir stark.“ Dieser Satz steht auf der Vorderseite der Wunschzettel, die die Erzieherinnen Judith Mutschler, Franziska Köhler und Pina Pereira vom katholischen Kindergarten Sankt Josef an den Luftballons angebracht haben, die am Samstagmittag in den blauen Himmel über Schopfheim stiegen. Sie sollten ein Hoffnungszeichen in schwierigen Zeiten sein.

Kurz vor Weihnachten hatte das zwölfköpfige Team um Kindergartenleiterin Franziska Köhler über die Kindergarten-App Wunschzettel-Vorlagen an die Eltern der Kindergartenkinder geschickt. „Wir wollten deutlich machen, dass wir trotz der Schließung des Kindergartens an die Kinder und die Eltern denken und das Zusammensein sehr vermissen“, erklärte Franziska Köhler den Hintergrund der Aktion. Denn es sei nicht nur in Studien erwiesen, sondern ihr und ihrem Team schon nach dem ersten Lockdown aufgefallen, dass gerade Kindergartenkindern die Kontakte zu Gleichaltrigen sehr fehlen. Da sei es wichtig, den Kindergarten als Sozialisationsraum für diese Kinder zu erhalten, so die Leiterin.