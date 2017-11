Schopfheim Hoher Schaden an drei Autos

15:49 NRW fordert Schweiz nach Spionage-Urteil zum Umdenken auf

15:42 Wirtschaftswachstum 2017 voraussichtlich bei 2,0 Prozent

Berlin - Das Wirtschaftswachstum in Deutschland liegt nach den Worten des geschäftsführenden Bundesfinanzministers Peter Altmaier in diesem Jahr voraussichtlich bei 2,0 Prozent. Im kommenden Jahr belaufe es sich dann auf 1,9 Prozent. Dies gab Altmaier in Berlin nach der dreitägigen Steuerschätzung bekannt. Bund, Länder und Kommunen können demnach im laufenden Jahr mit 734,2 Milliarden Euro an Steuereinnahmen rechnen. Das sind 1,8 Milliarden mehr als noch im Mai angenommen, wie der Arbeitskreis Steuerschätzung bekanntgab.