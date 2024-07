Das Holzrock versteht sich als „Ort, an dem über Musik, Politik und Kultur gelernt und diskutiert werden kann; an dem alte Bekanntschaften gepflegt und neue geknüpft werden können; ein Ort an dem sich jede Person wohlfühlen kann, unabhängig von Religion, Herkunft, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität“. Weiter heißt es in der Selbstbeschreibung: „Das Holzrock möchte ein Festival außerhalb der Mainstream-Kultur sein, – Kultur von unten.“ Zu Grundsätzen zählen Antifaschismus und Antikapitalismus. Das Festival wird denn auch non-profit – nicht auf Profit angelegt also – organisiert und baut auf das „do-it-youself-“ oder eher noch auf das „do-it-together“-Prinzip. Dabei ist das Team darauf angewiesen, dass genügend Menschen mithelfen. Und tatsächlich sah sich das Holzrock-Team in diesem Jahr gut aufgestellt – nachdem ein Streik beim Festival 2022 auf den Bedarf an Unterstützung aufmerksam gemacht hatte: Für die diesjährige Auflage hatte sich eine Gruppe von zehn bis 20 Leuten gefunden, die das Festival über Monate hinweg geplant und vorbereitet haben – und dem Festivalgelände jetzt gerade den Feinschliff verpassen, bevor es am Freitag losgeht.