Schopfheim Hommage an die jüdische Kunstszene

Solche Texte über die Diffamierung des Judentums und Gedanken über die Bedeutung jüdischer Kultur wurden stimmig mit einzelnen Liedernummern kombiniert, die den Kern der literarischen Aussagen trafen. Angefangen von den jiddischen „Lidl vun goldenen Land“ von Mordechaj Gebirtig, der 1942 im Ghetto Krakau starb.

Mit anrührender Stimme voller Klarheit und Innigkeit sang Hilke Hänßler „Wenn der Regen rinnt“ von Ilse Weber, geschrieben im Konzentrationslager Theresienstadt.

Aber auch aus dem Genre der Operette selber, dieser unerhörten Kunst, die so voller Frohsinn daher kommt, hörte man von Heinke Hoffmann mit Charme und Chuzpe vorgetragen den schmissigen Schlager „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“. Er stammt aus dem Lustspiel „Im weißen Rössl“, geschrieben 1930 von Ralph Benatzky und seinem Gesangstexter Robert Gilbert.

Zu den Liedern aus dem jüdischen Kulturumfeld, die in ihrer Melancholie angelegt sind zwischen Lachen und Weinen, kamen die typischen Klezmertöne von Heinke Hoffmanns Klarinette hinzu.

Nicht nur aus der unheilvollen NS-Zeit, sondern auch aus den 1950er Jahren hörte man Musik jüdischer Komponisten wie Songs aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein, von der Sopranistin Jacqueline Forster mit emotionaler Hingabe, mädchenhaftem Esprit und frischem Timbre gesungen.

Tanz und Kabarett

Es wurde an diesem Abend, bei dem Traurigkeit und Lebensfreude so eng beieinander lagen, auch freudig getanzt. Und es gab sogar Kabarettistisches wie das Chanson „Die Kleptomanin“ des Revuekomponisten Friedrich Hollaender, in dem Hilke Hänßler einmal mehr singschauspielerisch brillierte.

Wenn die drei Sängerinnen im Terzett auftraten, etwa in dem mit seraphischem Zauber gesungenen „Hebe Deine Augen auf“ aus dem Oratorium „Elias“ von Mendelssohn, gab es besonders schöne Momente. Auch ihre Interpretationen von Filmmusik waren ausdrucksstark und gefühlvoll und zeigten das stilistische Einfühlungsvermögen, das die Vertrautheit in diesen verschiedenen Idiomen verriet.

In allen musikalischen Gebieten erwies sich Michael Herrmann als zurückhaltend dezenter, aber innerlich mitgehender Begleiter am E-Piano. Und so hatte das zahlreiche Publikum einen bewegenden Eindruck von den Liedern, den Textbotschaften sowie der vertiefenden Ansprache von Michael Hoffmann – und erlebte einen Abend der Erinnerungskultur.