Schopfheim Hüttlin ist auf Wachstumskurs

Die Hüttlin GmbH stellt seit über 30 Jahren pharmazeutische Anlagen zum Granulieren und Trocknen von Pulvern sowie dem Beschichten von Tabletten, Pellets und Pulvern her. Seit 2011 gehört Hüttlin mit Hauptsitz in Schopfheim zur Syntegon-Gruppe, einem Experten für Prozess- und Verpackungstechnik in der Pharma- und Nahrungsmittelbranche mit 6000 Mitarbeitern weltweit.

Syntegon Technology ist nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter von Prozess- und Verpackungstechnik.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Waiblingen bietet seit über 50 Jahren Gesamtlösungen für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie. Rund 6000 Mitarbeiter an 30 Standorten in über 15 Ländern erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Das Portfolio umfasst Einzelmaschinen, Systeme und Services. Anwendungsfelder sind die Herstellung, Verarbeitung, Abfüllung, Inspektion und Verpackung von flüssigen sowie festen Pharmazeutika (zum Beispiel Spritzen und Kapseln) sowie Prozesstechnik für Süßwaren sowie Verpackungslösungen für trockene Lebensmittel, Tiefkühlkost und Molkereiprodukte im Bereich der Nahrungsmittelindustrie