Schopfheim Humorvoll-freundliches Bühnenspektakel

Das sechsköpfige Ensemble, das innerhalb des Stückes jeweils in verschiedene Rollen schlüpfte, zog Groß und Klein sofort in seinen Bann. Überzeugendes Schauspiel, ein phantasievolles Bühnenbild, prächtige glitzernde Kostüme, witzige Dialoge und beste musikalische Unterhaltung mit Gesang und gefühlvollen Kompositionen begeisterten das Publikum, das sich tief in die Geschichte einführen ließ. Hier wurde die Geschichte um „Die Schöne und das Biest“ in eine moderne und humorvolle Adaption des Liberi-Autors Helge Fedder gefasst. Die Kompositionen stammten von den Musikern Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker.

Das Märchen handelt von der Kraft der Liebe, die sogar einen Bann brechen und die verfluchte Bestie befreien kann – und auch die verzauberten Bewohner von dessen Schloß, darunter die souveräne Juliette und die quirlige Josephine.