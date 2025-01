Schopfheim: Hund beißt Mann in die Jacke

Von einem Hund gebissen wurde ein Fußgänger am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Roggenbachstraße: Der 47-Jährige war dort zu Fuß unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 18 ein Hund auf ihn zugerannt kam und ihn in die Jacke biss, berichtet die Polizei. Der Hundehalter habe den Hund weggezogen und sich erkundigt, ob etwas passiert sei. Dies verneinte der 47-Jährige, und die Wege trennten sich. Im Nachgang bemerkte der Mann jedoch, dass seine Jacke bei dem Schnappen beschädigt wurde. Bei dem Hund soll es sich um einen hüfthohen Schäferhund mit rot-bräunlichem zotteligem Fell handeln; dieser habe ein neongrünes Halsband getragen. Das Polizeirevier