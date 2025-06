Mit seinem E-Scooter war am Montag, 23. Juni, um 18.30 Uhr ein unbekannter Mann auf der die Wiechser Straße von Wiechs her in Richtung Maulburg unterwegs. Auf Höhe der Gemarkungsgrenze zwischen Schopfheim und Maulburg fuhr er auf einem Schotterweg an einem Damm sehr nah an einem Spaziergänger mit Hund vor, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.