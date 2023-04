Die Veranstaltung war bis zur Pandemie der alljährliche Beitrag der Hundefreunde zum Langenauer Dorfleben. Und diese Traditionspflege kommt weiterhin an – sogar dann, wenn das Wetter wie in diesem Jahr nicht so richtig mitspielt, mit Nieselregen und Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich. Es war sicher auch der in vielen Jahren gewachsene ausgezeichnete Ruf der Langenauer Gastgeber, der für den guten Verlauf trotz mäßigem Wetter sorgte, so die Vermutung von Vereinschef Michael Reimann.