Schopfheim „Ich bin immer über Grenzen gegangen“

Nein, es sollte eigentlich mein 13. Programm sein, als ich vor fünf Jahren die Idee hatte – deswegen der Name. Doch dann kam die lange Nacht von Corona dazwischen und in der Zwischenzeit habe ich dann – auch mit Autokino-Shows – weitere Programme gespielt. Damit ist das jetzt eigentlich mein 15. Programm. Die Zahl 13 steht allerdings immer noch prominent da. Aber ich bin nicht abergläubisch. Oder doch? Ach, passieren kann mir ja nun auch mit der 13 gar nichts, da es das 13. Programm ja gar nicht gibt, da es ja mein 15. Programm ist.

Um was geht es denn in Ihrem Programm?

Es ist sehr stand-up-lastig. Es gibt nicht das große Thema. Es ist vielmehr ein Erzählfluss mit vielen Geschichten. Und aktuell mit der 15-jährigen Tochter bringe ich auch ganz andere Themen als noch vor zehn Jahren auf die Bühne. Da gibt es schöne Anekdoten, es sind lustige und echte Geschichten und diese werden dann auf der Bühne lebendig.

Bringen Sie auch Geschichten aus dem Podcast „Synapsen-Mikado“mit Ihrer Tochter mit rein ?

Nein, nicht direkt aus dem Podcast, aber es ist diese Energie, die wir miteinander haben, diese ist etwas sehr Schönes und schwingt mit in das Programm. Für uns ist der Podcast schon allein deswegen toll, weil wir uns wirklich miteinander unterhalten, und zwar so, dass es auch den anderen interessiert. Das ist ja in dem Alter nicht immer selbstverständlich, so ein gutes Verhältnis zu den Eltern.

Sie gehen in Ihrem Programm dahin, wo es weh tut, sprechen auch über Krieg und über Ihr persönliches Leid. Wie schaffen Sie es, dass auch mit unlustigen Themen die Stimmung gut bleibt?

Das schafft man, indem man richtig gute Pointen macht. Es wird immer wieder gefragt: „Kann man über alles Comedy machen?“ und ich sage: „Ja.“ Wenn die Pointe genial ist, dann ist die Comedy gut. Ich gehe an einer Stelle des Programms sehr tief runter, hole die Leute dann wieder hoch und sie merken es gar nicht. Und das ist genau das, was Stand-Up macht. Es ist ein Spiegel für das, was gerade in der Gesellschaft passiert.

Im Moment ist das ja nicht so viel Schönes.

Ob jetzt schlimme Dinge passieren oder ob alles gerade schön ist, bleibt für den Comedian gleich, denn ich will ja in jeder Situation unterhalten. Man kann auf der Bühne weiter gehen, als man glaubt, ohne, dass irgendjemand im Kopf anfängt: „Das kann man jetzt nicht bringen.“ Und genau das ist meine Welt. Ich bin immer über Grenzen gegangen, war einer der Ersten, der die Sprache auf der Bühne über Grenzen gebracht hat. Ich habe etwa damals bei „Wetten dass..?“ die Grenzen des Möglichen sehr sehr gedehnt, ohne dass danach der große Skandal über mich hereinbrach. Klar, es kamen Reaktionen, aber es war lustig. Und genau dann habe ich meinen Job gut gemacht: wenn die Leute lachen.

Noch eine ganz andere Frage zum Programm: Kommen auch die Charaktere Ihrer Lieblingsserie Raumschiff Enterprise wieder vor?

Nein, die haben Pause.

Sie haben zu jeder Stadt passendes Lokalkolorit parat, wird das auch in Schopfheim so sein?

Das wird mir dann einfallen, wenn ich in Schopfheim bin. Das ist ein altes Steckenpferd von mir. Wenn ich in eine Stadt komme, in der ich noch nie war – wie etwa Schopfheim – gehe ich auf Wikipedia und bin oft verwundert, was ich alles für das Programm verwenden kann. Mittlerweile filmen wir die Auftritte und so kann man die schönen Intros zur Stadt online stellen und dann sagen die Leute: „Schau, dort war ich dabei.“

Sie interagieren auch gerne mit Ihrem Publikum.

Ja, weil genau so entstehen die einzigartigen wunderbaren Momente. Und so entstehen dann auch die Running Gags für das Programm. Das ist was, was wirklich nur an dem Abend passiert. Das ist die Magie an Live-Auftritten.

Sie haben gemeinsam mit Kurt Krömer die Show „LOL“ gewonnen, bei der Sie sechs Stunden nicht lachen durften, wobei es Ihnen alle anderen Comedians sehr schwer gemacht haben. War das nicht die reinste Tortur?

Das war die härteste Psychotherapie, die ich je gemacht habe. Aber es war auch das Schönste. LOL ist so unfassbar toll. Mit diesen wunderbaren Kollegen das zusammen zu machen, war schon fast ein Privileg. Dieses Miteinander und trotzdem war es eine Challenge, das war eine krass-geile Geschichte.

Sommersound ist eigentlich ein Festival der Musik und Sie sind als Comedian dabei. Was bedeutet das für Sie?

Ja, das ist schon echt cool. Dann muss ich es auch echt reißen auf der Bühne. Ich selbst hatte auch immer eine große Nähe zur Musik, deswegen passt es ja gut, dass ich dabei sein kann.

Singen Sie denn auch auf der Bühne?

Nein. Aber am Schluss spielen wir mal wieder ein Mittermeier-Lied. Meine Frau hat das Lied „Minderheit“ von Wolfgang Ambros neu aufgenommen und das wird eingespielt, weil es extrem gut zum Programm passt. Das war voll abgefahren: Als ich mir überlegt hatte, das Original einzuspielen, hat sie zufällig erzählt, dass sie das Lied aufgenommen hat. Das ist eine ganz tolle Version.

Sie gehen ja schon seit 37 Jahren auf Tour. Was war das Kurioseste, was Ihnen passiert ist?

In all den Jahren sind viele kuriose Dinge passiert. In Edinburgh etwa war ich vier Wochen auf Tour und habe jeden Tag eine Solo-Show gespielt. An einem Abend war 60 Minuten Stille. Ich habe ein tolles Programm gespielt, so, als ob alle ausflippen würden. Nach dem Programm standen dann draußen 20 Leute, die Autogramme wollten und begeistert waren. Der Raum war so klein, da mochten wohl ein paar Leute das Programm nicht und die haben dies ausgestrahlt und alle anderen haben sich nicht getraut, positiv zu reagieren, obwohl sie es toll fanden. Das war schon sehr kurios.

Und auf welcher Bühne spielen Sie am liebsten?

Das kann man nicht sagen. Jede Bühne – egal, ob Club, Keller, Arena, ich habe in allem gespielt, auch im Stadion vor 60 000. Ich spiele in Berlin in großen Hallen und in kleinen Klubs mit 50 Leuten. Jeder Abend hat seinen eigenen Sex. Das Wichtigste ist, dass die Leute glücklich wieder nach Hause gehen, ganz egal, wie viele es sind.