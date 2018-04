Schopfheim „Ich werde hier Bürgermeister“

Mit einer klaren Ansage eröffnete Roland Matzker die Mitgliederversammlung der Grünen am Dienstag im Café Classico. „Ich werde hier Bürgermeister“, erklärte der Kandidat, der von den Unabhängigen und dem Ortsverband von Bündnis 90 / die Grünen gemeinsam bei der Wahl im Oktober unterstützt wird.

Von Heiner Fabry

Schopfheim. Matzker fügte hinzu: „Ich sage nicht, ich bewerbe mich oder ich werde mich bemühen, sondern ich erkläre ganz eindeutig: Ich werde der neue Bürgermeister in Schopfheim werden.“ Vorausgesetzt natürlich, dass die Bürger in Schopfheim bei der Wahl seinen Vorstellungen und Vorschlägen folgen.

Eingangs wandte sich Matzker gegen den Eindruck, die Grünen seien eine „Dagegen-Partei“. Der Eindruck möge entstanden sein, räumte der Grünen-Vorsitzende ein, aber: „Auf komplexe Fragen gibt es keine einfachen Antworten, sondern man muss sich mit den Themen auseinandersetzen.“

In seinem bisherigen Wahlkampf habe er begonnen, im direkten Kontakt mit den Bürgern Vier-Augen-Interviews zu führen, um konkrete Aussagen von den Bürgern zu erhalten, was ihnen wichtig ist und was sie von ihrem Bürgermeister erwarten.

Bis jetzt seien 64 solcher Interviews geführt worden, Ziel seien 100 Gespräche. Im September sei eine konkrete Auswertung vorgesehen, die dann veröffentlicht werden solle.

In die gleiche Richtung gehen auch die „Burgi-Hocks“: Matzker bietet an, vor privaten Kreisen von Bürgern Stellung zu nehmen und einzelne Kernthemen ausführlicher zu erläutern. „Ich will von den Bürgern konkrete Aufträge abholen, was in der Stadtpolitik anders werden soll“, so Roland Matzker. Diese Angebote sollen auch mit Vertretern heimischer Firmen und Gewerbetreibenden ergänzt werden.

Ab Juli will Matzker auf Wahlkampf-Tour durch alle Ortsteile gehen, um auch dort die Wünsche und Anregungen aufzunehmen.

Wie es denn zu einer Verbindung zwischen Unabhängigen und den Grünen und dem Entscheid für einen gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten gekommen sei, wollte ein Vertreter des Gewerbevereins wissen. Sabine Imping für die Grünen und Heiko Weide für die Unabhängigen berichteten, dass bei Vorgesprächen so viele Übereinstimmungen festgestellt worden seien, dass man sich entschieden habe, dieses Potenzial gemeinsam zu nutzen. So habe man sich schon im März entschieden, mit einem gemeinsamen Kandidaten in den Wahlkampf einzutreten.

In der Diskussion wies Manfred Walter darauf hin, dass bei der Bürgermeisterwahl in Freiburg „ortsfremde“ Kandidaten gegen den amtierenden Bürgermeister beachtliche Erfolge erzielt hätten. „Bürger, die in ihrer Kommune eine Veränderung wollen, setzen lieber auf einen auswärtigen Bewerber, der mit neuem Blick und frischen Ideen an die Herausforderungen herangeht, als auf einen Kandidaten, der seit mehr als zwei Jahrzehnten selbst Teil des ‚Teigs‘ in der Gemeinde ist“, erklärte Manfred Walter und regte an, Roland Matzker möge dies in seinem Wahlkampf deutlicher herausstellen. Ein Hinweis, der in der Versammlung großen Beifall erhielt.

Hartmut Schwäbl vom Kreisverband der Grünen erklärte, dass der Kreisverband die Kandidatur von Roland Matzker mit „seiner klaren und entschiedenen Zielsetzung und seinem Eintreten für eine grüne Politik“ begrüße und sagte finanzielle Unterstützung beim Wahlkampf zu.