Schopfheim „Ideen konnten umgesetzt werden“

Zur Höchstform liefen die Musiker des „Musikvereins Harmonie Gersbach“ anlässlich des Abschluss- beziehungsweise Abschiedskonzerts von Dirigent Markus Bolz am Sonntag in der Gersbacher Kirche auf.

Schopfheim-Gersbach (sut). Trotz kurzer Einübungsphase legten sich die Akteure konzentriert ins Zeug, was sich in der klanglichen Einheit der einzelnen Register auswirkte. Im Herbst 2012 war Markus Bolz gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, die Gersbacher Musiker zu übernehmen und durchs 150ste Jubiläumsjahr 2013 zu führen.

Ein stabiler Verein

Bolz fand einen stabilen Verein vor und eine Bevölkerung, die hinter ihrem Musikverein steht. Ein Musikverein sei mehr als musizieren, es bedeute auch, zu gestalten. „Was haben wir zusammen erreicht“, fragte Bolz. „Wir haben uns musikalisch vorangebracht, die Probenwochenenden eingeführt und die Bergkopfhalle ohne fremde Vereine mit Besuchern voll gebracht.“

Fünf Kategorien hätten den Verein weitergebracht. In den fünf Jahren wurden 30 Jugendliche ausgebildet und ins Aktivorchester integriert, so dass im Verein heute 40 Musiker musizieren. Auch Leistungsabzeichen wurden erspielt. Erziehung solle zum Erfolg in der Gemeinschaft führen. „Alten Hasen“ brauche man das Musik machen nicht beibringen, doch wenn verschiedene Vorstellungen aufeinander treffen, könne es schwierig werden. Wichtig seien auch die Ausbilder und Organisierer und als fünftes die Disziplin. Bolz sagte, er habe in Gersbach als Dirigent gelernt, dass die Harmonie erhalten bleibt, alle Ideen umsetzt werden konnten und dass der 1. Mai mit dem Maiwecken sehr wichtig ist.

Stehende Ovation

Nach den Musikwerken „Musica Gloriosa“, „The Olympic Spirit“, „The Lion King“, „Candle in the wind“, „La Storia“, „God save the Queen“ und „Friends for Life“ spendeten die Zuhörer stehend lang anhaltenden Applaus, um die Arbeit des Vereins und Dirigenten zu honorieren. Vorsitzender Stefan Deiß bedankte sich für die Arbeit des Dirigenten. „Wir hätten dich auch gerne noch länger beschäftigt, doch das Berufliche geht vor, und du warst ein Dirigent, der in der Musik aufgeht.“ Mit den Zugaben „Ein Stern, der deinen Namen trägt“, „Sofia“ und „Ciao d’Amore“ klang der Abend aus.