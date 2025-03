Schopfheim: IG Velo will weniger Autos

„Die IG Velo tritt für eine Sperrung der Hauptstraße in Höhe der Uehlin-Häuser durch versenkbare Poller ein“, macht die Initiative in ihrer Stellungnahme eine klare Ansage. So blieben alle Parkflächen für den motorisierten Verkehr erreichbar und lediglich der Durchgangsverkehr, der für den Handel nicht relevant sei, werde auf die Umfahrungen umgeleitet. Von Schrittgeschwindigkeit zwischen Hebelstraße und Adolf-Müller-Straße profitiere der Langsamverkehr und damit auch der Handel, zeigt sich die Initiative überzeugt.

Die IG Velo befürworte die Entfernung der Fahrradständer an der Hauptstraße gegenüber der Bäckerei Heizmann. Benötigt werde ein Ort, an dem es auch genügend Platz für Lastenräder und für eine Lademöglichkeit für E-Bikes gibt. Die Abstellanlagen vor dem Unverpackt-Laden seien „gut belegt und unverzichtbar“, befinden die Rad-Akteure und rechnen vor: „Bis zu zehn Fahrräder hier bringen deutlich mehr Kundschaft in die Stadt als ein Auto“. Für ein schlüssiges Radverkehrskonzept habe die IG Velo im Rathaus ihre Anregungen vorgebracht und werde sich auch weiterhin bei der Suche nach Lösungen einbringen, heißt es abschließend.