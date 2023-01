Schopfheim Im Eichener Chor endet weitere Ära

Bei der Versammlung gab es zwar Vorschläge en masse – die Kandidaten jedoch hatten zumeist schon etliche Vorstandsjahre hinter sich und wollten nun nicht erneut Verantwortung übernehmen. Dem zweiten Vorsitzenden Christian Zimara, der die Wahl – oder besser die Suche – leitete, blieb letztlich nichts übrig, als Plan B aus dem Hut zu zaubern: „Ich übernehme das Amt für ein Jahr kommissarisch und betrachte es als eine meiner dringlichsten Aufgaben, schnell einen Vorsitzenden zu finden.“

Dirigent gefunden

Der Neue setzt sich zwar nicht ins gemachte Nest, aber findet „einen gut sortierten, erfolgreichen Gesangverein“ vor. Das hatte nicht zuletzt Martin Angell erkannt, der von Gersbach ins Tal wechselte und versicherte: „Ihr seid hier in Eie schon ziemlich gut!“ In kurzer Zeit habe er den Eindruck bekommen, dass es zwischen ihm und seinen Chören bereits gefunkt habe, sagte der aus Schottland stammende Dirigent, der große Pläne umzusetzen gedenkt mit Liedgut seiner Heimat, mit Gesängen aus Schottland, England, Wales oder Irland. Er freue sich in positivem Sinn auf die neue Herausforderung, bittet aber auch um etwas Geduld, denn: „Alles braucht seine Zeit.“

Gemeinsam in die Zukunft

Der Gesangverein sei an einem Wendepunkt angekommen, sagte Wolfgang Bühler: Um den Verein zukunftsorientiert aufzustellen, gelte es nun, vieles zu hinterfragen. Bei der Auswahl des Liedguts wolle er mit den übrigen Chormitgliedern ein gewichtiges Wörtchen mitreden, gab er zu Protokoll, wohl um anzudeuten, dass die großen Pläne des neuen Dirigenten mit Werken von Mendelssohn, mit Gospelgesängen und mit Liedern zum Thema Klimawandel nur gemeinsam mit den Chören zu realisieren sind.

Blick zurück

Angesichts nur einem halben Jahr zwischen der letzten und der aktuellen Hauptversammlung barg der Bericht von Schriftführerin Franziska Lay nicht viel Neues.

Drei Auftritte – an Silvester, an Dreikönig und vor einem Adventsfenster – hatte es für die Aktivchöre sowie den Lollipop-Chor neben dem Gesang am Volkstrauertag und drei Arbeitseinsätzen an den Eichener Markttagen gegeben.

Und wegen der Pandemie so viele Ausfälle von Proben, dass erstmals auch auf die Probenstatistik verzichtet werden musste.

Wahlen

Die Wahlen gingen – bis auf die eine bereits erwähnte Ausnahme – reibungslos über die Bühne, sodass sich Rudi Wasmer freuen konnte: „Ich bin froh, dass wir einen Angel(l) gefunden haben, dass wieder Leben im Verein ist und dass es wenigstens vorläufig nahtlos weitergehen kann.“

Einstimmig gewählt wurden Schriftführerin Franziska Lay, Passivbeisitzer Rudi Wasmer und Aktivbeisitzer Uwe Fuhrmann.

Ehrung

Standing Ovations und lang anhaltenden Beifall gab es für Achim Hottingers „einzigartigen Führungsstil“ über 24 Jahr hinweg. Er habe für den Verein Großes geleistet und hinterlasse „riesige Fußspuren“, rühmte Christian Zimara den bisherigen ersten Vorsitzenden, den die Lobeshymnen sichtlich bewegten und der sich bescheiden verabschiedete: „Alles, was wir erreicht haben, haben wir zusammen erreicht. Vielen herzlichen Dank dafür.“

Für 20-jährige Mitgliedschaft und aktives Singen wurde schließlich Elisabeth Baur geehrt.

Gesangverein Eichen

Vorsitzender: Christian Zimara

Mitglieder: 36 aktive Sänger, 113 Passivmitglieder