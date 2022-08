Schopfheim Im Einsatz für ein wichtiges Gut

Ein Großteil des Wassers, das im Schopfheimer Wasserwerk zwischen Gündenhausen und Maulburg zu Trinkwasser aufbereitet wird, wird dem Grundwasser entnommen. Drei Tiefbrunnen – Herzenau I, II und Müschelen – fördern das Wasser aus einer Tiefe von 18 Metern mit einer Leistung zwischen 110 bis 200 Kubikmetern in der Stunde. Das Wasser kommt dann im Pumpwerk Herzenau an. In dessen Pumpenraum stehen die drei blau gestrichenen Pumpen der Dinkelberger Wasserversorgung. Ein Stockwerk weiter oben befinden sich die Reinwasserbehälter mit 600 Kubikmetern Inhalt.

Trinkwasseraufbereitung ist aufwendig

Damit aus dem geförderten Roh- Reinwasser wird, das als Trinkwasser aus den Wasserhähnen fließt, sind einige Schritte notwendig, erklärt der Experte beim Ortstermin. Bei Grundwasser aus Tiefbrunnen ist beispielsweise häufig eine Belüftungsstufe zur Oxidation und Ausfällung von Eisen- und Manganoxidhydraten vor der Filterung erforderlich. Weiß: „Dadurch wird gleichzeitig der Sauerstoffgehalt des Wassers erhöht und bei einer offenen Belüftung überschüssige Kohlensäure entfernt.“ Das sei für die eisengefertigten Rohrnetze, wie sie in Schopfheim verlegt sind, wichtig, um die Korrosion durch Bildung einer Kalkrostschutzschicht zu verringern.

In einer UV-Anlage wird das Wasser anschließend desinfiziert. „Beendet ist die aufwendige Trinkwassergewinnung damit aber noch nicht“, verdeutlicht Weiß. Denn regelmäßig muss das so aufbereitete Wasser auf seinen Mineralstoffgehalt, aber auch auf Schwermetalle, Nitrate, Nitrit und andere Stoffe untersucht werden. „Außerdem erfolgt eine mikrobiologische Untersuchung auf Keime.“ Im Ernstfall wendet sich der Wassermeister an das Gesundheitsamt, um weitere Maßnahmen abzustimmen und einzuleiten.

Jetzt, wo die Temperaturen konstant hoch sind, ist der Wasserverbrauch der Schopfheimer deutlich höher, bilanziert Weiß mit Blick auf die Durchschnittswerte des Monats August. Pro Tag verbraucht die Kernstadt derzeit circa 2500 Kubikmeter Wasser – das „ist schon einiges“, sagt der Wassermeister. Zum Vergleich: In den kälteren Monaten verbrauchen die Schopfheimer circa 1800 Kubikmeter, also 700 Kubikmeter weniger.

Man müsse sich darauf gefasst machen, dass sich solche „Supersommer“ mit lange andauernden Hitze- und Trockenperioden häufen, meint Weiß. Gerade deshalb sei ein gutes Wassermanagement unabdingbar. „Momentan laufen unsere Pumpen rund 20 Stunden pro Tag.“ Das wirke sich natürlich auch erheblich auf den Energieverbrauch aus.

Funktionstüchtigkeit täglich prüfen

Die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser zu gewährleisten – das ist die Aufgabe, mit der sich das sechsköpfige Team um den Wassermeister täglich beschäftigt. Tagtäglich kontrollieren sie die Anlagen und mindestens einmal wöchentlich werden die Hochbehälter, die die Schopfheimer Ortsteile Eichen, Enkenstein, Fahrnau, Gersbach, Kürnberg, Langenau, Raitbach und Wiechs mit Wasser versorgen, auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Seit mittlerweile zwölf Jahren ist Weiß im Unternehmen und seit drei Jahren als Wassermeister für das Versorgungsgebiet zuständig.

Im Blick hat er dabei nicht nur die Wasserqualität, sondern auch klimatische Veränderungen: „Selbst während der langen Dürreperiode 2018 sind wir glimpflich davongekommen und mussten kein Wasser im Tanklaster befördern“, erinnert sich der 35-jährige. Andere Gemeinden, wie etwa Häg-Ehrsberg, hatte es damals mehr getroffen. „Wir alle sollten uns bewusst machen, dass Trinkwasser ein sehr kostbares Gut ist“, findet Weiß.