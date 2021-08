Schopfheim Im Freien geprobt

„Ein Konzert würde uns allen guttun“

Das Harmonika-Orchester blieb in der spielfreien Zeit mittels der App „BandLab“, mit deren Hilfe ein paar Stücke in Orchesterformation eingespielt wurden, und über Video-Konferenzen in Kontakt. Monika Müller, Dirigentin des Aktivorchesters, hofft, dass das HOS „im Frühjahr oder frühen Sommer 2022 ein kleines Konzert abhalten kann. Ich denke, das würde uns allen und auch unseren Mitgliedern und Besuchern gut tun.“

Frank Rabis berichtete, wie es ihm mit seinen Klavier- und Akkordeonschülern in der Corona-Zeit ergangen war. Das einzige, was nicht funktionierte, war der Gruppenunterricht per Handy. „Es war eine Katastrophe“, sagt er. Rabis gibt Einzel- und Gruppenunterricht im Probenraum in der Max-Metzger-Schule. Zwei Spieler bekommen Heimunterricht. Das Wichtigste sind ihm „lächelnde Jugendliche und stolze Eltern“. Sein Ziel ist es, ein neues Jugendorchester zu gründen. Er will, dass das Aktiv-Orchester und das Jugendorchester, aus deren Reihen jüngst zwei Spielerinnen (zweite und dritte Stimme) und ein Spieler (Bass) in das Aktiv-Orchester gewechselt sind, sich noch mehr austauschen. Für beide Ensembles werden noch Mitspieler gesucht, betont der langjährige Musiker.

Rabis beabsichtigt auch, die Kooperation mit den Grundschulen auszubauen. Die Zweit- und Drittklässer sollen angesprochen werden, ob sie nicht Lust haben, Harmonika zu lernen. Mit seinen jüngsten Spielern plant er für den 19. September eine Alpaka-Wanderung mit anschließendem Grillen auf dem Maienberg, das Jugendensemble will in den Europapark.

Abschließend standen noch Wahlen an. Hier gab es jeweils einstimmige Voten. Birgit Preuß bleibt zweite Vorsitzende, Bianca Christiansen erste Aktiv-Beisitzerin, Franziska Rödling vierte Aktiv-Beisitzerin. Die Kasse prüfen weiterhin Gloria Philipp und Lisa Schweizer. Bis nächstes Jahr sind gewählt: der erste Vorsitzende Klaus Strauß, die Kassiererin Tanja Kupferschmidt, die zweite Aktiv-Beisitzerin Gabi Oettle und die dritte Aktiv-Beisitzerin Isabelle Eisele. Die Amtszeiten des Sprechers des Oldieorchesters, Klaus Klein, und von Notenwartin Tanja Kupferschmidt sind zeitlich nicht beschränkt. Vakant bleibt der Posten des Schriftführers.