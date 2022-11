Schopfheim Immer 50 Kilometer entfernt vom Heimatort

Dieses Gebot, sich immer mindestens 50 Kilometer vom Heimatnest fernzuhalten, gilt für die komplette Reise, die mindestens drei Jahre und einen Tag dauern soll.

Tatsächlich soll die Walz, so die Bezeichnung dieser Wanderschaft, als ein Gleichgewicht aus Reisen und Arbeiten gesehen werden, denn auf maximal vier Monate des Streifens sollen sechs Monate Arbeit folgen. Und das sind nicht die einzigen Vorgaben, die bei der ordnungsgemäßen Walz zu beachten seien, berichtete Pierre Mühlenfeld.

Der Gesellenbrief, ledig und ohne Kinder, frei von Schulden und Vorstrafen, volljährig, aber unter 30 Jahre sein – das sind Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Was wiederum nicht mitgebracht werden darf – und das gilt für die komplette Zeit der Walz – ist ein Mobiltelefon. Trotzdem darf der Wandergeselle medial vernetzt sein, was Pierre Mühlenfeld sehr wichtig war. Seine eigene Walz dokumentiert er durch ein Tagebuch und Kameraaufnahmen, was seine Präsentationen lebhaft und gut nachvollziehbar machte.

Sehnsucht nach Entschleunigung

Die Schüler erhielten jedenfalls einen prägenden Einblick in ein Leben, das in der heutigen Zeit vieles von den Sehnsüchten nach Entschleunigung und Vereinfachung bereithielt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerbeschule.