Schopfheim Immer auf das Zeitungsdatum schauen

Meine Eltern, vor allem mein Vater, haben uns zwei Buben oft von dem Phänomen Eichener See - mal steht er unter Wasser, dann verschwindet der See wieder - erzählt. Er versprach uns, wenn der See wieder zum Vorschein kommt, dann schauen wir uns das an.

Über einen Zeitungsbericht wurden wir vom Austritt des Eichener Sees informiert. Nun wollten wir an einem Sonntag diese Sehenswürdigkeit beschauen. Außer vielleicht mit Fahrrädern war damals im ganzen Dorf kaum jemand mit Motorfahrzeugen mobil. Da sind wir früh am Sonntagmorgen, Mutter, Vater und wir zwei Buben, voller Vorfreude von Tüllingen zum Bahnhof in Lörrach gelaufen, von dort mit dem Zug nach Schopfheim gefahren und eben dann weiter zu Fuß nach Eichen gelaufen.