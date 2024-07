Schopfheim: Immer ein offenes Ohr für die Bürger

Politikerin aus Leidenschaft

„Ich hätte zwar gerne weiter gemacht, doch ich wollte dem Generationswechsel nicht im Wege stehen und an meinem Stuhl kleben“, so die leidenschaftliche Kommunalpolitikerin, die nicht nur in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der CDU-Fraktion (neun Jahre lang) im Gemeinderat eine maßgebliche Rolle spielte und über alle Fraktionsgrenzen hinweg hohes Ansehen genoss.

Vielfach engagiert

Die gelernte Handelsfachwirtin, die sich unter anderem in der TSG engagierte, bei der Gründung der Narrengruppe Enninger mitwirkte und seit mehreren Jahren auch die AWO-Ortsgruppe leitet, kam auf Anregung der früheren Bundestagsabgeordneten Ortrun Schätzle in die Kommunalpolitik und in die CDU. Den Sprung in den Gemeinderat schaffte sie im zweiten Anlauf im Jahr 2009. Zusätzlich zu ihrem Mandat im Stadtparlament leitete sie außerdem 13 Jahre lang als Vorsitzende den Stadtverband der Union.Wichtig bei ihrem kommunalpolitischen Engagement war Heidi Malnati, die nach eigenen Worten stets „mit offenen Augen durch die Stadt“ geht, vor allem, „auf die Menschen zuzugehen“, Ansprechpartner für alle Bürger zu sein und deren Anliegen in den Gemeinderat zu transportieren.