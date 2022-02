Schopfheim Immer mit „positiver Energie“

Tajana Schmidt hatte am 1. Februar 1997 ihre Beschäftigung bei der Stadt mit dem Anerkennungsjahr als Kinderpflegerin im Kindergarten Hintermatt aufgenommen. Im Jahr 2003 folgte ein Wechsel in die Kita Am Marktplatz, und seit 2018 ist die Jubilarin „ein wichtiger Bestandteil und wertvolles Teammitglied“ der Kita Bremt, wie es bei der Feierstunde hieß.

Aufgrund ihrer Berufserfahrung und zahlreicher Fortbildungen erhielt Tatjana Schmidt im Jahr 2019 die Anerkennung zur Fachkraft und ist seitdem als Erzieherin beschäftigt. Als Bezugserzieherin gibt sie den Kindern gerade während der Eingewöhnung großen Halt. Darüber hinaus führt sie Entwicklungs-, Reflektions-, und Aufnahmegespräche. Ihr Lebensmotto heißt „positive Energie“. Diese bringe sie täglich aufs Neue in ihren Arbeitsalltag ein und gebe diese nicht nur an die Kinder, sondern auch an ihre Kollegen und Kolleginnen weiter, hieß es.