Schopfheim „Impulsgeber und Innovationstreiber“

Am Ratstisch gab es gegen diese Pläne denn auch keinen Widerstand. Walter Würger (Freie Wähler) regte in der kurzen Aussprache indes an, den Digitalisierungsbeauftragten in einer „Stabsstelle“ direkt beim Bürgermeister anzusiedeln. Ähnlich wie in der freien Wirtschaft, wo diese Fachleute ebenfalls eine Stabsstelle direkt beim Vorstand innehätten. Würgers Vorschlag schlossen sich auch andere Räte an.

Das Rathaus wollte im Gegensatz dazu den Digitalisierungsbeauftragten bislang in der Fachgruppe Organisation verankern. Fachgruppenleiterin Anja Becker-Nikolai ließ aber erkennen, dass man auch über eine Stabsstelle diskutieren könne.