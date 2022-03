Schopfheim In einer Gaststätte funkte es bei den Teenagern

Die Trauung fand vor genau 50 Jahren in der evangelischen Kirche in Tegernau statt. Dieter Bolz und Monika Georg hatten sich in den späten 1960er-Jahren als Teenager in einer damals beliebten Gaststätte in der Markgrafenstadt kennengelernt. Bolz arbeitete seinerzeit in der Ölmühle Kaucher, seine künftige Frau als Bedienung in einer Gaststätte.

Nach der Heirat lebte das Paar zuerst in Tegernau, dann in Wies. Ein Sohn kam schon kurz nach der Hochzeit auf die Welt. Vor knapp 13 Jahren konnten die Eheleute in Langenau ein schmuckes Eigenheim erwerben.