Schopfheim In entscheidenden Zeiten in Schopfheim gearbeitet

Unger wurde als einziger Sohn einer Bauingenieursfamilie 1922 im Sudetenland, in Zauchtel an der Oder, geboren. Dort wuchs er auf, ging zur Schule und musste unmittelbar nach dem Abitur 1941 zur Wehrmacht. Im Russland-Feldzug wurde er zweimal verwundet und verbrachte nach Kriegsende fast vier Jahre in russischer Gefangenschaft. Er zog dann nach Schwäbisch Gmünd und begann als Dreißigjähriger ein Bauingenieur-Studium in Stuttgart.

Nach ersten Arbeitsstellen als Bauingenieur in Bietigheim und Unterkochen bewarb er sich 1963 für die Stadtbaumeisterstelle in der Markgrafenstadt. Ende des Jahres 1963 erfolgte der Umzug nach Schopfheim gemeinsam mit seiner Ehefrau, die er 1956 geheiratet hatte. In seinen 20 Jahren als Stadtbaumeister in Schopfheim wurden große und interessante Projekte realisiert. „Ich konnte in entscheidenden Zeiten in Schopfheim arbeiten“, sagt der geistig sehr rüstige Jubilar. Und meint damit etwa die Sanierung der Altstadt, den Bau des Gymnasiums, den Umbau der Friedrich-Ebert-Schule sowie den Bau der Stadthalle.