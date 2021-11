Schopfheim In Fahrnau ist die Fasnacht eröffnet

Zunächst krittelte er an der Bundestagswahl und speziell an der etwas verkorksten Möglichkeit herum, in nur einem Wahllokal seine Stimme abgeben zu können: „Bis d Krüzli setze könne hesch uf d Karte, gstande bisch fascht bis führi an d Stroß“ vor der Schule.

Und dann wechselte er die Richtung und nahm das Schwimmbad aufs Korn, in dem während der verregneten Corona-Saison 2021 nicht nur „de Tessi bade gange isch“. Statt der erhofften 90 000 Besucher habe die neue Kasse „grad mol 20 000“ gezählt. Dann habe Wasser im Becken gefehlt, was Experten von der Stadt auf den Plan rief: „Die chömme un suche s’ ganz Schwimmbad ab, dabei het de Wüst – s isch nit zum lache – eifach vergesse ä Schieber zue z mache.“ Und schon konnte wieder das Motto herhalten: „Wenn d’Schieber zue machsch mit de Hand, dann bruchsch nit mit em Kopf durch d’Wand.“

Und vom Schwimmbad wanderte die Narrenschelte hin zum Frustrations-Thema „Campus“. „Fascht jeder Poschte in de Planung, wird überschritte ohni Mahnung!“ Eine Kostenfalle nach der anderen tue sich auf. „Es goht dauernd nur nach obe, sogar de Gemeirot duet langsam tobe.“

Dabei könnte man einiges schadlos weglassen an dem Bau. „Über Eck verglasti Fenschder un e extra a gefertigte Fassad, bruechs des wirklich, Herr Gemeinderat? Ob e Schüler besser lernt do Zweifel ich dra, wenn er uf ä Ecke us Glas luege cha“, reimte der Narr, der glaubt: „Statt desse hätte des Geld solle fließe zum Beispiel in Digitalisierung – d Schüler würde des g‘nieße!“

Apropos „genießen“: der Fahrnauer närrischen Gesellschaft hat es wohl das neue „Bauwerk im Oberfeld“ oder besser der „Luxus-Tempel“ des SVS angetan, der 1,5 Millionen Euro gekostet habe und nicht einmal Platz für eine Wirtschaft („ich glaub, ich spinn“) habe. „Und zum Schluss“, reimte Leisinger weiter, „ich schrei’s mit lauter Kehle, dien dann rund 200 000 Schtütz an Geld noch fehle. Mir finde des alles nit richtig glatt, denn bürge mues mol wieder unsri Stadt.“

Anders dagegen der eigene Fußballverein. „Für unsri Kicker, groß un glei, isch’s Umzieh in muffige Kabine vorbei. Ma duet sich ä Vision kreiere. Un im Vergleich zu Schopfe faschd scho b‘scheide investiere.“ Sogar das Jubiläumsfest habe sich der Verein von Corona nicht nehmen lassen. Und prompt waren „einige angesichts eines Bierbrunnens zue Träne g’rührt.“

Da musste Michael Leisinger eigentlich zum Schluss kommen: „Mir gehöre zu Schopfe sit 50 Johr. S’war damals scheints nit zu vermeide. Hüt würde mir wahrschienlich anders entscheide. Denn hätte mir alles bim Alte glo, würd’s uns au nit schlechter goh.“

Rentable Bauplätze habe man vorzuweisen, gutes Wasser und viel Wald. „Un dezue, mein lieber Schieber, gits in Fahrnau au en Hieber. Golfplatz, Kickplatz un ä Halle, e Schuel un Feschtle, wo jedem g’falle. Un was mache die in Schopfe? Die duen Millione im Campus verchlopfe. Mir Fahrnauer miehn des alles erdulde, Schopfe macht nur Schulde. Schulde! Vielleicht sotte mer uns wieder selbstständig mache. Au ohni Türe, ich wär g‘schpannt, eifach mol mit em Kopf durch d’Wand.“