Zum ersten Mal nach Corona ist bei der Turn- und Sportgemeinschaft Schopfheim wieder die Nikolausfeier durchgeführt worden – erstmals in der neuen Friedrich-Ebert-Sporthalle. Dort waren die Sportgeräte griffbereit, während man früher immer einen „Riesenaufwand“ betreiben musste, die Geräte und Matten in die Stadthalle zu bringen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.