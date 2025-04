Schopfheim: In Raitbach soll langsamer gefahren werden

Anlaufstellen für Lögo

Vielleicht gibt es nach den Aufzeichnungen auch einen Gehweg zwischen Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof in Hausen/Raitbach bis zur Einmündung des Fußweges nach Fahrnau, meint Johannsen. Der Gehweg wird dann vermutlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Parkplatzes geführt. Im Ortsteil Raitbach soll es drei ausgewiesene Bushaltestellen geben, die befestigt sind. Ein sicheres Ein- und Aussteigen der Fahrgäste ist damit gewährleistet und auch für Lögo, den innerörtlichen Rufbus, soll es klar geregelte Anlaufstellen geben. Das Angebot Lögo soll in Raitbach noch einmal separat vorgestellt werden, berichtet Johannsen.

Ortsvorsteher: Es besteht noch Informationsbedarf

Am Donnerstag, 15. Mai, können sich Interessierte ab 16 Uhr zum Gespräch mit einem Verantwortlichen des Angebots treffen. Dabei darf gefragt werden. Der Ortsvorsteher hofft, das diese Möglichkeit von vielen genutzt wird, auch von jenen ohne Handy und Lögo-App. Denn gerade dafür bestehe noch Informationsbedarf. Die Haushaltsplanung der Stadt hallt nun auch in Raitbach nach. Wie die Mittel aus dem örtlichen Budget genau verteilt werden sollen, ist noch unklar. Schwerpunkte werden Investitionen in den Bolzplatz, die Gemeindehalle und die Grillhütte sein.