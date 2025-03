Schopfheim: In Sachen Lögo noch Luft nach oben

Die Meinungen der Besucher über dessen Praxis waren, wie auch in der Vergangenheit, zwiegespalten. Der Sprecher des Rats, Hannes Schneider, sagte, es sei eine Besprechung beim Landratsamt über den Rufbus in Schopfheim und im Wiesental geplant. Aus seiner Sicht funktioniere die telefonische Reservierung von Fahrten nur mangelhaft. Große Probleme gebe es mit dem „unkomfortablen“ Haltestellenplan in der entsprechenden App. Die virtuelle Haltestellensuche sei auch für ihn als ortskundigen Schopfheimer mühsam.

Manchmal scheitert es an der E-Mail-Adresse

Dagmar Stettner vom Seniorenbüro zog eine etwas positivere Zwischenbilanz. „Ich habe Rückmeldungen von Bürgern bekommen, wo es funktioniert hat.“ Aber es gibt auchg andere Fälle. Manchmal etwa scheitere die Busbestellung an E-Mail-Adressen, die auch angegeben werden müssen, wenn man den Bus nicht per App, sondern per Telefon bestellt. Manche Senioren aber besitzen schlichtweg keine E-Mail-Adresse. Die Mitarbeiter der Hotline in Dortmund nutzten für solche Fälle einen „Dummy-Account“, allerdings gebe es Schulungsmängel und einige Mitarbeiter wüssten nichts von dieser Lösung, erläuterte Stettner – und konnte aus eigener Erfahrung berichten: So habe sie ein rund 30-minütiges Telefonat mit einem Mitarbeiter in Dortmund führen müssen, um für eine Seniorin einen Bus von Langenau nach Schopfheim zu bestellen; Grund für die Langwierigkeit war der fehlende E-Mail-Account der Frau.