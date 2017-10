Schopfheim Info

Von Werner Müller

Großes Aufatmen für Roman Bockemühl: Endlich fällt der Startschuss für sein Sanierungs- und Umbauprojekt in der „Alten Färberei“.

Die Grundsteinlegung in der Alten Färberei findet am Sonntag um 14.30 Uhr statt. Schaulustige sind willkommen. Roman Bockemühl würde sich auch freuen, wenn der eine oder andere Besucher ein Erinnerungsstück mitbringt, das er in den Grundstein legen kann.

Schopfheim. Zur Feier des Tages lädt der Architekt, der bereits die „Alte Scheune“ in der Hauptstraße zu neuem Leben erweckt hat, am kommenden Sonntag zu einer offiziellen Grundsteinlegung ein. Und dann soll es in dem denkmalgeschützten Fabrikareal, das Bockemühl bereits vor zwei Jahren nach einer Zwangsversteigerung erworben hat, endlich los gehen.

Als erstes lässt der Eigentümer noch in der kommenden Woche die kleine Stahlbrücke an der Hauptstraße sanieren. Dann will er – im ersten Bauabschnitt – die Gebäude „Seitenflügel“ am Ostrand des Areals sowie die „Halle Wiese“ mit dem Scheddach sanieren und zu Wohnungen sowie zu Werkstätten für Hobbyhandwerker (Filzarbeiten, Autoschrauber) umbauen.

Im Jahr 2018 sind dann die „Halle Kanal“ und das „Lagerhaus“ an der Reihe. Dort sollen nach Vorstellungen des Bauherren gewerbliche Nutzungen einziehen, die sich mit den benachbarten Wohnungen vertragen. Im Gespräch sei eine Kaffeerösterei und eine Bierbrauerei, die sich auch mit dem geplanten Biergarten und dem Veranstaltungsraum ergänzen.

Dass es vom Kauf der alten Fabrikgebäude bis zur Grundsteinlegung so lange dauerte, hat laut Roman Bockemühl mehrere Gründe. Zum einen haben sich nach seinen Worten die Banken „geziert“. Trotz einer „guten Reservierungsquote“ seien sie skeptisch gewesen, ob sich Wohnen und gewerbliche Nutzung nicht ins Gehege kommen.

Zum anderen habe es ziemlich lange gedauert, bis die Teilungserklärungen endlich eingetragen gewesen seien. Dabei habe auch der Wegzug des Grundbuchamtes nach Villingen-Schwenningen zum Teil noch eine gewisse Rolle gespielt, so Bockemühl.

Doch jetzt sei alles in trockenen Tüchern. Die acht geplanten Wohnungen seien bereits verkauft, das gleiche gelte auch für die Werkstätten. Die Finanzierung des Projektes erfolge über den Verkauf der Wohnungen.

Er habe die Reihenfolge bewusst so gewählt, dass der Verkauf der Wohnungen an erster Stelle steht. „Die gewerbliche Nutzung muss sich unterordnen“, so Bockemühl. Beide unterschiedlichen Nutzungen dürften sich nicht gegenseitig behindern, ganz im Gegenteil. Die Bewohner sollen die Möglichkeit haben, sich an den gewerblichen Aktivitäten zu beteiligen.

Noch offen ist, wie es mit den Veranstaltungsräumen weiter geht. Es gebe aber auch dafür schon „informelle Interessenten“, versichert er.

Ursprünglich wollte Bockemühl dort die Musikschule unterbringen und hatte diesbezüglich auch schon Vorgespräche mit dem einstigen Musikschulleiter geführt. Doch die Trägergemeinden machten beiden einen Strich durch die Rechnung (wir berichteten). Bis auf Weiteres könne der Veranstaltungsraum weiterhin von Privaten gemietet werden, so der Bauherr. Dabei seien aber die Anliegen der Nachbarn „wohl mehr als bisher“ zu berücksichtigen.

Beim Umbau rechnet Bockemühl im Übrigen nicht mit denkmalschutzrechtlichen Problemen. Er habe bislang mit der Behörde jedenfalls „in bestem Einvernehmen“ handeln können. Das soll auch so bleiben, wenn es nach ihm geht. Bis Anfang 2019 will der Architekt mit dem Umbau fertig sein.