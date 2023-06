Schopfheim Innenstadt nun mit zwei Postfilialen

Für die Fahrnauer indes verlängern sich die Wege nach Schließung der Filiale in der Blasistraße Ende Mai dauerhaft. Als Ersatz für deren Standort gilt dem Unterenehmen die neue Filiale im Bahnhof in der Innenstadt. Deren Eröffnung war bereits zum 1. Juni geplant; tatsächlich starteten die Geschäfte erst in der vergangenen Woche. „Leider waren die technischen Voraussetzungen seitens eines Dienstleisters nicht erfüllt, sodass der Partner erst später starten konnte“, teilt Sonja Radojicic, Leiterin der Pressestelle Süd bei der Deutschen Post AG, auf Anfrage mit.