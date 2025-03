Schopfheim: Innenstadt trotz Großbaustellen weiterhin offen

Grund für diese Offensive: Man sehe bereits, dass die Sperrungen Auswirkungen auf Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister haben, heißt es in dem Schreiben. „Dies nehmen wir sehr ernst“. Beispielsweise werde der Marktplatz deutlich weniger als Parkplatz genutzt, führt Harscher ein weiteres Indiz an – und das, obwohl die Fläche explizit weiterhin als Parkplatz verfüg- und entsprechend auch anfahrbar ist. Ebenso wie die Parkplätze am Stadtgraben, bei der Stadthalle und am alten Viehmarkt oder die Uehlin-Tiefgarage. An manchen Stellen ist aktuell sogar kostenloses Parken möglich – drei Stunden etwa neben dem Aldi, sogar acht Stunden auf dem Parkplatz an der Hebelstraße gegenüber der Polizei.