Schopfheim Innig und eingängig

Das Oratorium wird am Samstag, 16. November, um 18 Uhr in St. Bernhard in Schopfheim sowie am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Lörrach aufgeführt. Es singen der katholische Kirchenchor St. Bernhard aus Schopfheim gemeinsam mit den evangelischen Kantoreien aus Lörrach und Grenzach, die vom professionellen Capriccio Barockorchester aus der Schweiz begleitet werden. Als Solisten wirken Andrea Nübel (Sopran), Laurin Oppermann (Tenor), Heike Werner (Alt) und Edward Yehenara (Bass) mit. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Kantor Andreas Mölder. Karten in SAM’s Musikhaus am Marktplatz in Lörrach sowie an der Abendkasse