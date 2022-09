Schopfheim Innovationsfreudiges Zusammenspiel

Die Nachfrage nach Holzpellets und Hackschnitzel werde sich wegen der derzeitigen Lage (Klimawandel, Ukrainekrieg, schnellstmöglicher Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger) weiter verschärfen, erläutert die SPD. Erdwärme dagegen sei eine umweltfreundliche, massenhaft verfügbare und – anders als Holz – emissionsfreie Energiequelle, sofern die benötigte Elektrizität aus erneuerbaren Quellen kommt. „Der Einsatz von Erdwärme sollte in Schopfheim unbedingt ermöglicht werden“, so die SPD.

Erdwärme im Brunnen

Bei der Erschließung der Wärmequelle müsse zunächst eine Entscheidung zwischen einer Erdwärmesonde, einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasser-Wärmepumpe) und Erdwärmekollektoren gefällt werden. Für Sonden sei im Landkreis Lörrach eine Bohrung von 50 bis zu 200 Meter notwendig. Für Wärmepumpen sei die Tiefe der Bohrung abhängig vom Grundwasserflurabstand und liege in Bereichen von etwa sechs bis 20 Meter.

Endura Kommunal habe während eines Vortrags im Juli zum Nahwärmenetz erklärt, dass es „ungenutzte Brunnen“ im Bereich der Stadthalle gebe, die möglicherweise für eine Erdwärmenutzung geeignet wären. Die SPD-Fraktion beantragt hierzu detaillierte Informationen, ob eine Nutzung dieser Brunnen zur Erdwärmenutzung möglich ist.

Ohne Photovoltaik geht nichts

„Photovoltaik gehört unbedingt als integraler Bestandteil in die Planung eines Nahwärmenetzes, da hier der erzeugte Strom direkt den elektrischen Betrieb des Nahwärmenetzes unterstützt“, so die SPD weiter. Auf den Dächern der anzuschließenden Gebäude ist eine Einrichtung zu prüfen. Investitionen in die Tragfähigkeit der Dächer würden sich auf lange Sicht rechnen. Mögliche Bedenken des Denkmalschutzes seien nachrangig zu behandeln, Klimaschutz sei Staatsziel (GG Art. 20a).

Photovoltaik auf Freiflächen müsse ebenfalls unbedingt in das Nahwärmekonzept integriert werden. Diese Flächen befänden sich zwar in einiger Entfernung vom Nahwärmenetz, jedoch könnte hier eine vertragliche Einigung mit einem Netzbetreiber den rechnerischen Ausgleich des im Nahwärmenetz verbrauchten Stroms erreichen, so die SPD. Alternativ könne die Stadt selbst als Stromerzeuger auftreten und Stromerzeugung und -verbrauch intern mit dem Nahwärmestromverbrauch verrechnen.

Auch die lokale Speicherung von elektrischer Energie müsse geprüft werden. Die kurzfristige Speicherung von selbst erzeugter, elektrischer Energie trage maßgeblich zur Aufwertung der Gesamtinvestition bei.

Wasserstoff entwickelt sich

Die lokale Erzeugung von Wasserstoff mittels PV entwickele sich rasant weiter. Der Anschluss eines Elektrolyseur/Brennstoffzellen-Systems mit Wasserstoffspeicher sei bei der Planung des Nahwärmenetzes zu berücksichtigen. Schon jetzt würden derartige Systeme für Einfamilienhäuser angeboten, während Anlagen für ganze Siedlungen oder Stadtgebiete auch schon verwirklicht seien. Mit dieser Technologie werde die gespeicherte regenerative Energie in sonnen- oder windarmen Zeiten wieder in Elektrizität umgewandelt. Die dabei entstehende Abwärme könne für den Heizungs- beziehungsweise Warmwasserbetrieb genutzt werden, was den Gesamtwirkungsgrad auf einen wirtschaftlichen Level anhebe.

Es gibt Fördergelder

Die Stadt Schopfheim könnte das Nahwärmekonzept als mögliches Modellprojekt darstellen und damit Fördergelder erhalten. Im Gegensatz zu anderen rationellen Energietechniken, die einen Zuschuss beim Bau erhalten, würden Blockheizkraftwerke (BHKW) anhand der erzeugten Strommenge gefördert. Dadurch könne die Amortisationszeit deutlich unter vier Jahren liegen.

Das mache ein BHKW betriebswirtschaftlich attraktiver als eine elektrische Wärmepumpe – auch unter Beachtung der Investitionszuschüsse für diese.

Netzbetreiber seien laut Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz verpflichtet, hocheffiziente KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in das öffentliche Netz eingespeisten Strom zu bezahlen.