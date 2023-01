Schopfheim Instrumente für die Ukraine

Schopfheim. Mit einer Sammlung von Musikinstrumenten möchten Tamara Lukasheva und Matthias Schriefl Musikerinnen und Musiker in der Ukraine unterstützen. Die beiden Musiker des Duos „Matria“ – vor kurzem bei Akustik in Agathen zu Gast – arbeiten dabei mit verschiedenen Kontaktpersonen aus der Musikszene in der Ukraine zusammen und ganz besonders mit dem INSO-Orchester Lviv. Diese hat selbst dringend Bedarf an Instrumenten und ist gleichzeitig bereit, gespendete Instrumente dorthin weiterzuleiten, wo sie gebraucht werden, heißt es in einer Mitteilung. Die beiden Akustik in Agathen-Macher Anja Lohse und Bernhard A. Wehrle unterstützen die Aktion und hoffen auf rege Resonanz aus ihrem weitgespannten Netzwerk an Musikfreunden.