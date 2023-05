Schopfheim Jahrbuch 2022 liegt druckfrisch vor

Bürgermeister Dirk Harscher, der vor der offiziellen Vorstellung bereits einen Blick in das Buch werfen konnte, sagte, es sei ein „tolles und interessantes Werk“ geworden. „Es ist ein sehr wertvolles Nachschlagwerk“, betonte er. Er bedankte sich bei Klaus Strütt, der seit dem ersten Jahrbuch von 1985 für Redaktion und Konzeption des Buch verantwortlich ist.

Verwebung von Familien- und Stadtgeschichte

Der langjährige Mitarbeiter der Stadtverwaltung stellte dann ausführlich die einzelnen Beiträge der Publikation vor. Nachdem er das beeindruckende Grabmal der Familie Bally auf dem Schopfheimer Friedhof entdeckt hatte, recherchierte er die Geschichte dieser bis Anfang des 20. Jahrhundert in der Stadt beheimateten Familie. Auch dem Bildhauer des Grabmals, Heinrich Waderé, widmet Strütt in seinem Beitrag einige Seiten. Ortsvorsteher Ino Hodapp hat sich das Protokollbuch des Ortsschulrates zu Wiechs angesehen und berichtet von einigen Sitzungen. Ulla Schmid stellt den Architekten Johann Stegele vor, der in der Regio Bauleiter zahlreicher Schulhäuser, Kirchen und anderer Gebäude war und in Schopfheim lebte. Ausführlich widmet sie sich der „Krafft’schen Reithalle“, dessen Bauleiter Stegele war.