Schopfheim: Jahrtausend mit Orkanschäden gestartet

In den Ortsteilen Enkenstein und Langenau fiel zeitweise der Strom aus.

Gut 80 Einsätze

Bürgermeister Fleck und Feuerwehrkommandant Bernd Schwöble sprachen von gut 80 Einsätzen, die von den rund 150 Floriansjüngern am zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 10.30 und 20.30 Uhr zu bewältigen waren. Unterstützung bekam die Feuerwehr von rund 15 Mitgliedern des Technischen Hilfswerks. Schwere Schäden richtete „Lothar“ auch in den Privat- und Gemeindewäldern an, in die er regelrechte Schneisen geschlagen hatte. Der Leiter des Forstamtes Schopfheim, Gerhard Rieger, schätzte den Sturmschaden in Schopfheim und den umliegenden Gemeinden in einer ersten Prognose auf „mindestens 100 000 Festmeter“, den doppelten Hiebsatz eines Jahres. Vielen sturmgeschädigten Bäumen gab dann der darauffolgende Schneefall „den Rest“.

Sturm oder Orkan?

Meteorologen sprechen ab Windgeschwindigkeiten von 75 Stundenkilometern von einem Sturm. Ab einer Geschwindigkeit von mehr als 117 Kilometern pro Stunde spricht man von einem Orkan.