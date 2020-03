Schopfheim Jeder Kilometer ist bares Geld wert

„Auch jetzt haben wir schon weit über 300 Anmeldungen vorliegen – so viele wie noch nie zuvor. Und täglich kommen rund fünf Anmeldungen dazu“, freute sich Jürgen Ekert beim Pressegespräch in den Räumen eines zusätzlichen Hauptsponsors neben dem Unternehmen Endress + Hauser: den Energiewerken Schönau (EWS).

Deren Vorstandsmitglied Sebastian Sladek war beeindruckt vom Engagement des Organisationsteams. Er bewundere auch die wertvolle Arbeit des Dikome-Vereins.

Selbstverständlich werden auch die EWS ein Laufteam an den Start schicken. Für dieses wie für alle anderen gilt: Wer mitläuft, spendet pro gelaufenem Kilometer mindestens einen Euro. Gestartet beziehungsweise abgerechnet wird an den Verpflegungsposten (VP) in Todtnau, Schönau/Wembach, Zell, Schopfheim, Steinen, Lörrach und schließlich in Basel oder am Ziel in Kleinhüningen.

Natürlich darf auch spenden, wer nicht mitläuft. In voller Höhe geht das Geld nach Dikome, wo sich der gleichnamige Verein seit Jahren um ein besseres Leben der Menschen bemüht. Das sei zwar derzeit nicht ganz so einfach, weil Unruhen dem Land und der Bevölkerung gehörig zusetzen, sagte Vereinsvorsitzender Richard Renz. Er beruhigt aber auch: „Alle unsere Einrichtungen blieben bisher ungeschoren.“

Das betrifft drei Wasserversorgungen und acht Brunnen, die mit Unterstützung von 2700 Läufern und einer Spendensumme von 120 000 Euro im Bezirk Dikome entstanden. Momentan seien weitere Quellfassungen in Arbeit, die bald einen Hochbehälter speisen, der ein ganzes Dorf an sieben Entnahmestellen mit sauberem Wasser versorgen soll. Knapp 30 000 Euro werde der Dikome-Verein in dieses Projekt investieren, so Renz.

Dafür dürfte es sich lohnen, vom Feldberg nach Basel zu joggen oder auch nur so in den Geldbeutel zu greifen wie die Frau, von der Jürgen Ekert schwärmt: „Sie spendet in jedem Jahr 2000 Euro aus ihrer Privatschatulle, weil sie helfen will.“