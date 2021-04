Schopfheim „Jetzt kommt’s raus – Stück für Stück“

Denn ausgerechnet die Nahverkehrsanbindung der neuen Klinik, die jetzt so große Probleme bereitet, war seinerzeit eines der Pfunde, mit denen die Befürworter des Standorts Schopfheim zu wuchern gedachten – und bei der Auswertung in der berühmt-berüchtigten Matrix ein böses Erwachen erlebten.

Kamen die Gutachter doch beim Vergleich dieses Kriteriums zu einem denkwürdigen Ergebnis. Während sie Schopfheim für den bereits bestehenden, ideal gelegenen Haltepunkt im Lus lediglich eine „mittlere Bewertung“ verpassten und nur 12 von 20 möglichen Punkten zubilligten, kassierte die Kreisstadt für einen noch gar nicht vorhandenen und, wenn überhaupt, erst in ferner Zukunft zu erwartenden Haltepunkt keineswegs null Punkte und die Rote Karte, die den sofortigen Ausschluss aus dem Auswahlverfahren bedeutet hätte. Nein, es gab vielmehr vier Punkte – und das allein deswegen, weil die Klinik immerhin in „der Nähe einer Bahntrasse“ zu liegen komme. Die Juroren begnügten sich in der Matrix mit der lapidaren Feststellung: „Kein bestehender direkter Schienen-Personen-Nahverkehr-Anschluss“ und bezeichneten dieses gravierende Manko schlicht als „Herausforderung“ für den Standort Lörrach. Die Untertreibung schlechthin, wie sich jetzt herausstellt.

Nicht nur der damalige Bürgermeister Christof Nitz bezeichnete diese – und ein paar andere Bewertungen – als „nicht nachvollziehbar“.

Für Artur Cremans zeigt sich am Beispiel der ÖPNV-Frage, dass die Skepsis gegenüber dem Standort Lörrach gerechtfertigt war. „Jetzt kommt’s raus, Stück für Stück“, so der frühere SPD-Fraktionschef im Gemeinderat, der damals auch als Kreisrat das Standort-Gerangel hautnah mitbekam.

Es sei seinerzeit „mit Händen zu greifen gewesen“, dass die neue Klinik nach Lörrach muss, koste es, was es wolle. So habe sich bei der Gewichtung der Vor- und Nachteile in besagter Matrix eine „klare Tendenz“ abgezeichnet: Beim möglichen Standort Schopfheim seien die Vorteile weniger stark ins Gewicht gefallen als die vermeintlichen Nachteile – in Lörrach grad andersherum.

Die Markgrafenstadt hatte mit dem bestehenden S-Bahn-Anschluss und der kreuzungsfreien Anbindung an die B 317 in Cremans’ Augen in Wirklichkeit beste Voraussetzungen. Hingegen habe man beim Lörracher Standort die „volkswirtschaftlichen Kosten“ für den Bau einer neuen Straße und eines S-Bahn-Haltepunkts „völlig außer Acht gelassen“.

Die jetzt bekannt gewordnen Probleme mit der Busanbindung des Zentralklinikums reißen auch bei Bernhard Springmann alte Wunden wieder auf. Der langjährige Tiefbauamtsleiter der Stadt erinnert sich, dass er im Rahmen der Standortsuche aus dem Ruhestand heraus dem damaligen Bürgermeister Nitz eine ausführliche Präsentation zukommen ließ, in der er die einzelnen Kriterien Punkt für Punkt unter die Lupe nahm – darunter auch die Frage der Verkehrsanbindung.

„Regio-S-Bahn- Haltestelle vorhanden, in Betrieb und direkt neben dem Grundstück, P&R- und B&R-Parkplätze in ausreichender Anzahl direkt bei der Haltestelle vorhanden“, hieß es da. Zudem gebe es eine kreuzungsfreie Anbindung an die B 317 und eine „leistungsstarke“ Verknüpfung mit der B 518. „Somit ist auch eine Anbindung an die Autobahn heute und zukünftig vorhanden“, führte Springmann auf und schloss mit dem Hinweis: „Alle Verkehrsanbindungskriterien erzeugen keine Kosten für den Klinikstandort.“

Fazit: Wer Ohren hatte zu hören, konnte die lauten Warnrufe also schon damals schwerlich überhören.