Schopfheim Joggen für Brunnen in Kamerun

Wie in den drei Vorjahren wird der Spendenbetrag, der aus den „Startgeldern“ der Teilnehmer zuzüglich Spendengeldern von Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen zusammenkam, dem Verein „Dikome“ aus Schopfheim für sein Brunnenprojekt in Kamerun zugute kommen.

Laufen für einen guten Zweck und ein Zeichen setzen - diesem Aufruf folgten am Samstag also wieder viele Kreisbewohner. Junge und ältere, allesamt fitte Wiesentäler joggten in recht gemächlichem Tempo von 6:30-Minuten pro Kilometer durch die grüne und blühende Landschaft der Wiese entlang. Pro gelaufenem Kilometer spendete jeder Starter mindestens einen Euro. Es gab sieben Teilabschnitte, bei denen ein- und ausgestiegen werden konnte in die Laufstrecke. Zentraler Streckenposten war in Schopfheim bei der Feuerwache und nach rund zwei Dritteln der Laufstrecke.

Der Verein „Dikome“ um seinen Chef Richard Renz wartete mit einer Stärkung in fester und flüssiger Form auf die Teilnehmer. Renz dankte am Mikrophon den Organisatoren und den Läufern, sagte, dass die Brunnenprojekte in Kamerun bislang schon rund 120 000 Euro aus dem Wasserlauf im Wiesental erhalten hätten und man damit einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Wiesentäler Aktivitäten in Kamerun geleistet habe.

Nach knapp einer Viertelstunde Aufenthalt in Schopfheim, bei dem auch einige neue Läufer in den Tross einstiegen, einige auch ausstiegen, starteten die „Wasserläufer“ bei idealem Laufwetter wieder Richtung Wiese und das vordere Wiesental. Am frühen Nachmittag kam man in Basel, in Kleinhünigen, an, und Jürgen Ekert wies zuerst auf Mittwoch, wenn die Spende an der Schopfheimer Wiesebrücke übergeben wird, sowie auf den 29. April 2023 hin. Dann nämlich wird der neunte „Wiesentäler Wasserlauf“ stattfinden.

Die Teilnehmerzahl dieses Jahr sei wohl durch die coronabedingte, kurze Vorlaufzeit etwas geringer als in den vergangenen Jahren gewesen, sagte Ekert. Vor allem einige größere Betriebs- und Vereinsgruppen fehlten, und auch die Schulklassen waren nicht so stark mit dabei wie einst. Allerdings, so war sich Ekert sicher, wird die Spendensumme trotzdem gut ausfallen, und im nächsten Jahr dürfte dann wohl mindestens eine weitere Hundertschaft zusätzlicher Teilnehmer mitlaufen.