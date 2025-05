Schopfheim: Jürgen Sänger geht in den Ruhestand

Bildungsbereich als „Steckenpferd“

Als sein „Steckenpferd“ bezeichnet der scheidende Fachbereichsleiter jedoch den Schul- und Bildungssektor. Als Paradebeispiel nennt Sänger das THG, das 2014 als nur eines von 44 Gymnasien im Land am Abitur nach neun Jahren festhalten durfte – und damit, wie sich spätestens jetzt herausstellt, seiner Zeit weit voraus war. Auch das Ganztagskonzept an der Max-Metzger-Schule, das (anfangs höchst umstrittene) Bildungshaus in Langenau, die Friedrich-Ebert-Schule als Gemeinschaftsschule sowie der Umzug und die Zusammenführung mit der Johann-Peter-Hebelschule auf dem neuen Campus tragen Sängers Handschrift. „Dieses Aufgabenfeld machte mir am meisten Spaß, da konnte ich oft Eigeninitiative zeigen“, bilanziert er im Rückblick.

Sängers Fazit nach fast 30 Jahren in Diensten der Stadt fällt denn auch rundum positiv aus. Er erinnert sich gerne an die „gute Zusammenarbeit“ mit dem Gemeinderat und vermisst schon jetzt die vielen menschlichen Kontakte und die Begegnungen mit den Kollegen in den Rathäusern.

Mit Blick auf den neuen Lebensabschnitt freut sich sich der Pensionär in spe vor allem auf viele gemeinsame Unternehmungen mit seiner Ehefrau Michaela. Der leidenschaftliche Rennradfahrer plant zudem eine Tour durch die Pyrenäen und hat sich vorgenommen, seine Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern, endlich kochen zu lernen – und vor allem: „Ohne Terminkorsett die Seele baumeln zu lassen.“